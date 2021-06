ఎవరికైనా చెప్తే చంపేస్తా .. బెదిరిస్తూ బాలికపై ఉపాధ్యాయుడి లైంగిక దాడి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మహిళలు,బాలికల రక్షణకు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకు వచ్చినా దేశంలో నిత్యం మహిళలు, బాలికలు మీద లైంగిక దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లైంగిక దాడులకు చెక్ పెట్టడం కోసం దిశా చట్టం తీసుకొచ్చినా కామాంధులలో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. తాజాగా చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లెలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

తల్లా .. పెళ్ళామా.. ఇద్దరూ కాదు.. షెల్టర్ హోంకు పంపమన్న కోర్టు .. ట్విస్ట్ ఏంటంటే !!

English summary

The incident of sexual assault on a teacher came to light when the parents files a complaint in madanapalle police station. Dinesh, a teacher in Madanapalle, has been sexually assaulting a student for the past few days. He threatening the girl that he will kill her if she tells anyone.