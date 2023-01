లోకేష్ నుంచి చంద్రబాబు కోరుకుంటుంది ఇదే

పాదయాత్ర వ్యక్తి వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని మారుస్తుంది. రాజకీయంగా రాటుతేలేలా చేస్తుంది.

ఏపీలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను గుర్తించి వాటి పరిష్కారానికి ప్రయత్నించేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ 'యువగళం' పేరుతో పాదయాత్ర ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. యాత్రలో యువత ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలపై దృష్టిసారిస్తారు. 400 రోజులపాటు 4వేల కిలోమీటర్లు సాగే ఈ యాత్ర శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురంలో ముగియనుంది.

It is known that Telugu Desam Party National General Secretary Nara Lokesh started a padayatra named 'Yuvagalam' to identify the problems faced by people in AP and try to solve them.