షాకింగ్ రిపోర్ట్: కోవిడ్ మరణాలు ఎక్కువగా నమోదవడానికి కారణమదే-సెకండ్ వేవ్ ఇంకా ఎన్నిరోజులు?

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా మొదటి వేవ్ కంటే రెండో వేవ్ దేశంలో పెను విషాదాన్ని మిగిల్చింది. గతేడాది కరోనా మొదటి వేవ్ నుంచి ఇప్పటివరకూ దేశంలో 3,03,720 మంది కరోనా కాటుకు బలయ్యారు. ఇందులో 1.5లక్షల మరణాలు సెకండ్ వేవ్‌లో సంభవించినవే. అందులోనూ ఈ ఏడాది మార్చి తర్వాత సంభవించిన మరణాలు 1.4 లక్షలు కాగా... ప్రస్తుత మే నెలలోనే ఇప్పటివరకూ 92వేల మరణాలు నమోదయ్యాయి. నిజానికి మే 6 తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. కానీ మరణాల సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చిందే తప్ప తగ్గలేదు. ఇలా మరణాల సంఖ్య పెరగడానికి కొన్ని ప్రత్యేక కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి...

English summary

India’s death toll due to Covid-19 has crossed three lakh now. As on Sunday, the death count had reached 303,720. Nearly half of them, close to 1.5 lakh deaths, have happened during the second wave, starting from the second week of February. An overwhelming number of these, more than 1.4 lakh deaths, have been reported in the seven weeks after March.