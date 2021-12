India

న్యూడిల్లీ/దుబాయ్: EXPO2020 దుబాయ్‌లో అతిపెద్ద, అత్యధికంగా సందర్శించే పెవిలియన్‌లలో ఒకటైన ఇండియా పెవిలియన్, ప్రారంభించిన 83 రోజులలో 6 లక్షల మంది సందర్శకులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ద్వారా మరో మైలురాయిని పూర్తి చేసింది.

అక్టోబరు 1న వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు, వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజాపంపిణీ, జౌళి శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రారంభించిన ఇండియా పెవిలియన్ కు.. డిసెంబర్ 22 వరకు 6,04,582 మంది సందర్శకులు వచ్చారు.

తన ట్వీట్ సందేశంలో, గోయల్ ఇలా అన్నారు. 'ఇండియా పెవిలియన్ @Expo2020Dubai రికార్డ్ మేకింగ్ స్ప్రీలో ఉంది. ఈ అత్యాధునిక సెటప్‌లో ఇప్పటికే 6 లక్షల మంది సందర్శకులు చేరారు! ఇది #IndiaAtDubaiExpoలో భారతదేశం కలలు, ఆకాంక్షలను ప్రదర్శించే ఒక మెరుస్తున్న ఆభరణంగా ఉద్భవించింది' అని పీయూష్ గోయల్ వ్యాఖ్యానించారు.

ఈ ఘనతపై యూఏఇలోని భారత రాయబారి సంజయ్ సుధీర్ మాట్లాడుతూ.. "ఎక్స్‌పోలో అత్యధికంగా సందర్శించిన, సెలబ్రేటెడ్ పెవిలియన్‌లలో భారతదేశం ఒకటి. వ్యాపార అవకాశాలు, సాంస్కృతిక వారసత్వం భారతదేశం గొప్ప సమ్మేళనాన్ని మేము విజయవంతంగా ప్రదర్శించినందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాము. పెట్టుబడులను భద్రపరచడానికి ప్రపంచ వాటాదారులతో నెట్‌వర్క్‌కు అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా మన దేశం వ్యాపార సామర్థ్యాన్ని కూడా మేము హైలైట్ చేయగలిగాము' అని వ్యాఖ్యానించారు.

"రాబోయే పండుగ, సెలవుల సీజన్‌తో, ఇండియా పెవిలియన్ అధిక ఫుట్‌ఫాల్‌లను చూసే అవకాశం ఉంది. క్రిస్‌మస్ వేడుకలలో భాగంగా, ఇండియా పెవిలియన్ ప్రఖ్యాత AO నాగా కోయిర్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది, వారు ఆధ్యాత్మికాలు, సువార్త పాటలు, కీర్తనలు, ఏవో నాగా పాటలు, ఒపెరా, ఒపెరా, మ్యూజికల్‌ల నుంచి వేడుకలను ఉత్సాహపరుస్తారు. కోయిర్ ఇటీవలే లండన్‌లోని రాయల్ స్కూల్ ఆఫ్ చర్చ్ మ్యూజిక్‌కు అనుబంధ సభ్యునిగా, ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ కోరల్ మ్యూజిక్‌లో సభ్యునిగా చేరింది.

