ముంబై: ప్రముఖ మోడల్, బాలీవుడ్ నటి పూనమ్ పాండే ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారు. తీవ్ర గాయాలతో ఆమె ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ముంబైలోని ఓ టాప్ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. శరీరంపై పలు చోట్ల ఆమెకు గాయాలయ్యాయని, చికిత్స అందిస్తున్నామని డాక్టర్లు చెప్పారు. ముఖం, చేతులకు గాయాలయ్యాయని తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఆమె భర్త సామ్ బోంబేను ముంబై పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆయనపై గృహ హింస కింద కేసు నమోదు చేశారు.

English summary

Actor Poonam Pandey’s husband Sam Bombay has been arrested by the Mumbai police after the former alleged that Sam assaulted her. She has reportedly suffered injuries to her head, eyes, and face. Poonam has also been hospitalised.