Illegal affair: లవర్ తో ఆంటీ రొమాన్స్, మటన్ కత్తితో భర్తను ముక్కలు చేసి, తాగి వాగిన కొడుకు!

ఇండోర్: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన మహిళను వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు 21 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచి దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. భార్య ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ తో ఎక్కువగా బయట తిరగడం మొదలుపెట్టింది. ప్రియుడి మోజులో పడిన భార్య ఆమె భర్తను పట్టించుకోకుండా అతని గురించి నిర్లక్షంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు ఇంకా ఎక్కువ అయ్యాయి.

భార్య తీరుతో ఆమె భర్త విసిగిపోయాడు. మద్యం సేవించి ఇంటికి వెలుతున్న భర్త ప్రతిరోజూ అతని భార్యకు బెండ్ తీస్తూ ఆమెకు సెకండ్ షో సినిమా చూపిస్తూ వచ్చాడు. భర్తను చంపేయాలని అతని భార్య స్కెచ్ వేసింది. భర్తకు బిరియానీలో విషం, మత్తు మందు కలిపి పెట్టింది. భర్త మత్తులోకి జారుకోవడంతో అతని భార్య ప్రియుడికి ఫోన్ చేసింది. ప్రియుడు అతని స్నేహితుడు ప్రియురాలి ఇంటికి చేరుకున్నారు. ప్రియురాలి భర్తను ఆమె ప్రియుడు, అతని ఫ్రెండ్ కలిసి ఐదు ముక్కలుగా నరికేశారు. భర్తను ఐదు ముక్కలు చేపించిన భార్య ఆ శరీరంలోని భాగాలు ఐదు ప్రాంతాల్లో పడేసి చేతులు దులుపుకుంది.

ఆంటీ కొడుకు అతని ఫ్రెండ్స్ తో మద్యం సేవిస్తూ తన తండ్రిని తన తల్లి చంపేసిందని, అయినా ఈ వియం ఇంత వరకు బయటకు రాలేదని, ఏమైనా మా మమ్మీ చాలా బ్రిలియంట్ అని తాగిన మత్తులో వాగేశాడు. ఆంటీ కొడుకు ఫ్రెండ్ వాళ్లకు వీళ్లకు విషయం చెప్పడంతో ఆ మ్యాటర్ పోలీసులకు తెలీసిపోవడంతో అక్కడ అసలు సినిమా మొదలైయ్యింది.

English summary

Illegal affair: A 43-year-old woman was arrested for allegedly killing her husband and dismembering his body into five pieces before dumping them at two different places in Madhya Pradesh's Indore district.