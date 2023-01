Yotube: యూట్యూబ్ సంపాదనతో ఆడి కారు కొన్న యువకుడు..

India

oi-Chekkilla Srinivas

డబ్బు సంపాదించడానికి ప్రస్తుతం చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. అందులో సోషల్ మీడియా ద్వారా డబ్బు సంపాదించడం కాస్త తేలికైనా పని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ ను చాలా మంది ఆదాయ వనరుగా మార్చుకుంటున్నారు. ఇలా యూట్యూబ్ తో చాలా మంది ఉపాధి పోందుతున్నారు. అమిత్ శర్మ అనే వ్యక్తి దేశంలో యూట్యూబ్ ద్వార్ అత్యధికంగా సంపాదిస్తున్నాడు.

English summary

There are many ways to earn money nowadays. Earning money through social media is considered to be a bit easier. Especially many people are turning YouTube as a source of income.