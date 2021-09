మమతా బెనర్జీతో బాబుల్ సుప్రియో భేటీ-సింగింగ్ కొనసాగించాలన్న సీఎం-ఆమె మాటలే సంగీతమంటూ పొగడ్తలు..

India

ఇటీవలే బీజేపీని వీడి తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌లో చేరిన కేంద్ర మాజీ మంత్రి బాబుల్ సుప్రియో తాజాగా బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి,టీఎంసీ అధినేత మమతా బెనర్జీతో భేటీ అయ్యారు. మమతా బెనర్జీ మాటలు తన చెవులకు సంగీతంలా వినిపించాయని భేటీ అనంతరం పేర్కొన్నారు.'మమతా బెనర్జీని కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.టీఎంసీ కుటుంబంలో ఆమె నన్ను సాదరంగా ఆహ్వానించారు. పార్టీలో మనసు పెట్టి పనిచేయమన్నారు. అలాగే సింగింగ్‌ను కొనసాగించమని విజ్ఞప్తి చేశారు.వచ్చే దుర్గా నవరాత్రుల సందర్భంగా పాటలు పాడాలని అన్నారు.' అని బాబుల్ సుప్రియో పేర్కొన్నారు. మమతా బెనర్జీతో భేటీ చాలా సంతోషాన్నిచ్చిందన్నారు. బాబుల్ సుప్రియో స్వతహాగా మంచి సింగర్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకే సింగింగ్‌ను కొనసాగించాలని మమత కోరినట్లు తెలుస్తోంది.

Former Union Minister Babul Supriyo, who recently left the BJP and joined the Trinamool Congress, recently met Bengal Chief Minister and TMC chief Mamata Banerjee. He said after the meeting with Mamata Banerjee that her words sounded like music to her ears.