Terrorist: పాక్ ఉగ్రవాది అరెస్టు, ఏకే- 47, గ్రానేడ్ సీజ్, దసరా పండగకు స్కెచ్, భారత్ నకిలీ ఐడీతో !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: దసరా పండగ సందర్బంగా ఉగ్రదాడి చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఉగ్రవాదుల దాడిని ఢిల్లీ పోలీసులు విఫలం చేశారు. పాకిస్తాన్ కు చెందిన ఉగ్రవాది భారతదేశం గుర్తింపు కార్డులు సంపాధించి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మకాం వేసి దసరా పండుగ సందర్బంగా ఉగ్రదాడులు చెయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు. పక్కా సమాచారం అందండంతో పోలీసులు పాక్ ఉగ్రవాదిని అరెస్టు చేసి అతని నుంచి ఏకే 47 రైఫిల్ ( మిషన్ గన్) తో పాటు పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంతకాలం మా మద్య ఓ ఉగ్రవాది ఉన్నాడని తెలుసుకున్న స్థానికులు హడలిపోయారు.

Illegal affair: ఒకే ఆంటీతో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ మోర్, బర్త్ డే పార్టీలో నేరుజారి ?, కట్ చేసి రోడ్డు మీద !

English summary

Terrorist: A Pakistani terrorist has been arrested from Delhi's Laxmi Nagar and an AK-47 assault rifle, a hand grenade were among other things that were recovered from his possession.