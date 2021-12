Wife: అర్దరాత్రి రైల్వేస్టేషన్ లో యువకుడు ?, పోలీసులు ఎంట్రీ, నా భార్యను చంపేసి చెక్కేస్తున్నానని చెప్పి !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: భార్యతో కలిసి కాపురం చేస్తున్న భర్త కొంతకాలం సంతోషంగా ఉన్నాడు. భార్యను పదేపదే చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్న భర్త ఆమెతో ఎక్కువగా గొడవపడేవాడు. దంపతుల మద్య రాజీ చెయ్యాలని కుటుంబ సభ్యులు అనేకసార్లు ప్రయత్నించారు. అయితే నేను మోనార్క్ నేను ఎవ్వరి మాట వినను అని భర్త రెచ్చిపోవడం మొదలు పెట్టాడు. ఇప్పటికే భార్య దెబ్బతో జైలుకు వెళ్లిన భర్త బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చాడు. జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన భర్త మళ్లీ అతని భార్యతో కలిసి ఉంటున్నాడు. అర్దరాత్రి రైల్వేస్టేషన్ లో ఓ రైలు ఎక్కిన భర్త అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న విషయాన్ని రైల్వే పోలీసులు గమనించారు. యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు అతన్ని విచారణ చేసి షాక్ అయ్యారు. కొన్ని గంటల ముందు తన భార్యను గొంతు కోసి చంపేశానని ఆ వ్యక్తి చెప్పడంతో రైల్వే పోలీసులు హడలిపోయారు.

English summary

Wife: The man confessed that he was escaping after killing his wife at their slum dwelling in DN Nagar, Andheri in Mumbai.