CoronaVac: పిల్లలకే కాదు..యుక్త వయస్సు వారికి కూడా: చైనా వ్యాక్సిన్ సేఫ్

బీజింగ్: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారికి జన్మనిచ్చినట్టుగా భావిస్తోన్న డ్రాగన కంట్రీ చైనా అభివృద్ధి చేసిన వ్యాక్సిన్.. ఇప్పుడు పిల్లల కోసం వినియోగించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. పిల్లలతో పాటు యుక్త వయస్సు వచ్చిన వారికి అంటే 18 ఏళ్ల లోపు వారి కోసం చైనా అభివృద్ధి చేసిన కరోనావ్యాక్ (CoronaVac) సేఫ్‌గా తేలింది. దీనికి సంబంధించిన మెడికల్ అండ్ రీసెర్చ్ డేటాను లాన్సెట్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్ జర్నల్ ప్రచురించింది. మూడేళ్ల నుంచి 17 సంవత్సరాల్లోపు వయస్సున్న వారిపై నిర్వహించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ సందర్భంగా ఈ విషయం నిరూపితమైందని స్పష్టం చేసిందా జర్నల్.

English summary

Trials of the Chinese vaccine CoronaVac, published in The Lancet Infectious Diseases Journal, have found it is safe and provokes a strong antibody response among children and adolescents aged 3-17.