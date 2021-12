బీజేపీ ఎంపీలు పశువులు.!సోనియా గాంధీకి,మోడీకి భయపడే వాడు ఎవ్వడూ లేడన్న మంత్రి కేటీఆర్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ వాళ్లకు పాలన చేతకాదని విమర్శించిన వాళ్ళు ముక్కున వేలు వేసుకునేలా పాలన జరుగుతోందని టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు స్పష్టం చేసారు. దేశ తలసరి ఆదాయం కన్నా తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం లక్ష రూపాయలు ఎక్కువ, ఇది ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పాలన గొప్పతనం కాదా అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. దేశాన్ని సాదుతున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ అగ్రభాగాన ఉందని, అతి తక్కువ కాలం లొనే తెలంగాణ అద్భుత ప్రగతి సాధించిందని, గుజరాత్ లో ఇంటింటికి మంచి నీళ్ళు ఇవ్వకున్నా తెలంగాణలో ఇచ్చిన సత్తా ఉన్న నాయకుడు చంద్రశేఖర్ రావు అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

Minister KTR was incensed at the BJP and Congress parties. He said the BJP was the only party that had created chaos in the procurement of paddy.