హుజురాబాద్ ఫలితాలపై సీఎం కేసీఆర్ పోస్ట్ మార్టం; మంత్రులు, ఇంచార్జ్ ల పనితీరుపై రిపోర్ట్ !!

హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ పరువు పోగొట్టుకొంది. ఎన్నికలకు ఐదు నెలల ముందు నుండే నియోజకవర్గ కేంద్రంగా పెద్ద ఎత్తున వ్యూహాలు రచించి హుజురాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేసినా టిఆర్ఎస్ బాస్ కెసిఆర్ కు ఈటల రాజేందర్ భారీ షాక్ ఇచ్చారు. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ కు ముందు నుండే టిఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని మండలాలకు ఇన్చార్జి లను నియమించి పెద్ద ఎత్తున ఎన్నికల ప్రచారాన్ని, క్షేత్ర స్థాయిలో అమలు చేయాల్సిన వ్యూహాలకు పదును పెట్టింది. నియోజకవర్గంలో మండలాల వారీగా పాగా వేసిన ఇంచార్జ్ లు ఏ మండలంలోనూ అనుకున్న ఫలితాలు రాబట్టకపోవడంపై గులాబీ బాస్ కెసిఆర్ సీరియస్ గా ఉన్నారని సమాచారం.

