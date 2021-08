Huzurabad By-poll : లేఖ రాసి షాకిచ్చిన ఎన్నికల సంఘం .. ఉప ఎన్నిక ఇప్పట్లో లేనట్టేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉందా? హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ వస్తుందని హడావిడి చేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలకు కేంద్ర ఎన్నికల కమీషన్ షాక్ ఇచ్చిందా? రాష్ట్రం హుజురాబాద్ కరోనా పరిస్థితులపై ఫోకస్ పెట్టటంతో ఎన్నికలను వాయిదా వేసే అవకాశం ఉందని జరిగిన చర్చ నిజమైందా? కేంద్ర ఎన్నికల కమీషన్ లేఖతో ఇప్పుడు ఉపఎన్నిక ఆలస్యం అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుందా? కరోనా మహమ్మారి అందుకు కారణమా ? అంటే అవును అనే టాక్ రాజకీయవర్గాల్లో వినిపిస్తోంది.

హుజురాబాద్ లో ఉపఎన్నిక ఇప్పుడు అనుమానమేనా.. కేసీఆర్ కొత్త ప్లాన్ ఇదేనా ? తెరపైకి కొత్త చర్చ

English summary

Huzurabad constituency by-election likely to be delayed. The Central Election Commission given a shock to the political parties that are rushing to get the Huzurabad by-election notification. The debate over the possibility of postponing elections as the state focuses on Huzurabad corona conditions true. There be a chance that the by-election will be delayed now with the Central Election Commission letter.