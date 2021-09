Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ మాజీ మంత్రి,బీజేపీ నేత ఈటల రాజేందర్‌పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో ఈటల రాజేందర్ భారీ కుట్రకు ప్లాన్ చేశారని ఆరోపించారు.అక్టోబర్ 12,13,14 తేదీల్లో టీఆర్ఎస్ నేతలు తనపై దాడి చేసినట్లుగా ఈటల ఒక డ్రామాను సృష్టించబోతున్నారని ఆరోపించారు. కాళ్లకు,చేతులకు కట్లు కట్టుకుని ఆయన కనిపించబోతున్నారని తెలిపారు.

English summary

Telangana Minister Koppula Eshwar made sensational allegations against former minister and BJP leader Etela Rajender. Etela Rajender has been accused of plotting a massive conspiracy in the wake of the Huzurabad by-election.