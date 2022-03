ఎర్రవెల్లి ఫాంహౌస్లో కేసీఆర్ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్: యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం; కీలక నిర్ణయాలివే!!

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లిలోని తన ఫాంహౌస్లో తెలంగాణ మంత్రులు, అధికారులతో అత్యవసర భేటీ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో సీఎం కేసీఆర్ పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. కేంద్రంపై పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్న కేసీఆర్ కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచే యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసినట్టు సమాచారం

CM KCR held an emergency meeting with Telangana ministers and officials at his farm house in Erravelli. CM KCR took several key decisions. KCR action plan to pressurise on the center as it prepares to fight for paddy procurement.