తెలంగాణా ఎన్నికలకు కేసీఆర్ అస్త్రం సిద్ధం.. కేంద్రంపై యుద్ధం వెనుక అసలు కథ ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పటినుంచే వచ్చే ఎన్నికలకు వ్యూహాన్ని రచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండుసార్లు అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుని కేసీఆర్, మూడోసారి అధికారం చేజిక్కించుకోవడానికి వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. తెలంగాణ ఎన్నికలకు కెసిఆర్ అస్త్రాన్ని రెడీ చేసుకున్నట్టు, కేంద్రంపై సాగించే సమరం వెనుక వచ్చే ఎన్నికలలో విజయం సాధించే వ్యూహం ఉన్నట్టు పార్టీ శ్రేణుల్లో చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

There will be a discussion about Telangana sentiment again as KCR's weapon for Telangana elections. There is an opinion that this is the real story behind the war on the Centre.