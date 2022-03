మెడికల్ కళాశాలల రగడ: తెలంగాణాకు కేంద్రం షాక్; టీఆర్ఎస్ రివర్స్ ఎటాక్; అసలు ఏది నిజం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మెడికల్ కళాశాలలు ఇవ్వలేదని పదే పదే కేంద్ర సర్కారు టార్గెట్ చేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి పార్లమెంటు సాక్షిగా కేంద్రం షాక్ ఇచ్చింది. అసలు తమ వద్దకు ప్రపోజల్స్ రాలేదని పేర్కొన్న కేంద్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అబద్ధాలు చెబుతుంది అంటూ తేల్చేసింది. తాము అనేక మార్లు విజ్ఞప్తి చేశామని కేంద్రమే పార్లమెంట్ సాక్షిగా అబద్దాలు చెప్తుంది అంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎదురు దాడి చేస్తుంది. అసలు ఈ వ్యవహారంలో ఎవరు అబద్ధాలు చెబుతున్నారు, కేంద్రమా? తెలంగాణా ప్రభుత్వమా? అన్నది రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

The Center has given a shock to Telangana in the wake of the medical colleges establishment. Said no proposals had been sent for the medical colleges. The TRS claimed that the center had lied. What is actually true is now a matter of debate.