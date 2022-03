ఐదుసార్లు అవమానించినా భరించాం; కేంద్రానిది కండకావరం: మంత్రులు గంగుల కమలాకర్, వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో ఢిల్లీ వెళ్లి మరీ కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావటానికి తెలంగాణా మంత్రుల బృందం ప్రయత్నాలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఢిల్లీ వెళ్లి వచ్చిన మంత్రుల బృందం సీఎం కేసీఆర్ ను కలిసి ఢిల్లీలో జరిగిందంతా ఆయనకు వివరించారు. ఇక తాజాగా మీడియా ముందుకు వచ్చిన మంత్రులు కేంద్రం పై పోరాటం ఆపేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. యాసంగి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసే వరకు బిజెపి సర్కార్ ను వదిలిపెట్టేది లేదని వెల్లడించారు. కేంద్రానికి ఏప్రిల్ రెండో తేదీ ఉగాది వరకు డెడ్ లైన్ పెట్టామని చెప్పారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమం ఉధృతం చేస్తామని తేల్చి చెబుతున్నారు.

English summary

Minister Gangula Kamalakar said he had endured five times insults when he met Piyush Goyal to paddy procurement. Minister vemula Prashanth Reddy demanded that if Bandi Sanjay has the courage, he has to convince the Center.