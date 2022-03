కేంద్రానికి డెడ్ లైన్; ఉగాది తర్వాత తెలంగాణా ఉగ్రరూపం: మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి, పువ్వాడ వార్నింగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కేంద్రం పై పోరాటం చేస్తున్న టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యాసంగి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసే వరకు బిజెపి సర్కార్ ను వదిలిపెట్టేది లేదని తేల్చి చెబుతోంది. ఇటీవల ఢిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర మంత్రులను కలిసిన రాష్ట్ర మంత్రులు కేంద్రానికి డెడ్లైన్ పెట్టామని, ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉగ్రరూపంలో ఉద్యమం చేస్తామని తేల్చి చెబుతున్నారు.

English summary

The Telangana ministers went Delhi with a demand of paddy procurement, said the Center had set a deadline. Ministers Niranjan Reddy and Puvvada Ajay Kumar have said that Telangana will see fury after Ugadi.