కెసిఆర్ లో చలనం రావాలంటే ఇంకెందరు రైతులు బలి కావాలి? రేవంత్ రెడ్డి మండిపాటు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోళ్ల రగడ కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ రైతాంగం సాగుచేసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే, రైతుల పక్షాన పోరాటం చెయ్యటం కోసం కాంగ్రెస్ కూడా ప్రజా క్షేత్రంలోకి వెళ్ళింది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జేఏసీగా, జాయింట్ యాక్టింగ్ కమిటీగా ఏర్పడి రైతులను మోసం చేస్తున్నాయని టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ లపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన విషయం తెలిసిందే.

ఏపీ-తెలంగాణా మధ్య కొత్త రగడ: బోర్డర్ లో ఏపీ ధాన్యం లారీలకు బ్రేక్ ; ఏపీ రైతులకు షాక్!!

English summary

Revanth Reddy was angry on CM KCR over the purchase of paddy. How many more farmers need to be died to react KCR? Revanth Reddy questioned. The TRS and the BJP fired the Joint Acting Committee.