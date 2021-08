ఆలయంలో చెత్తబుట్టలకు పూలు కట్టి ప్రత్యేక పూజలు, దేవుడు కూడా షాకయ్యే ఘటన ఎక్కడో తెలుసా !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

చేసేది చిన్న కార్యక్రమమైనా పెద్ద హడావుడి చేసే ప్రజా ప్రతినిధులు లేకపోలేదు. తెలంగాణా రాష్ట్రంలో అటువంటి నాయకులు కోకొల్లలు. అప్పట్లో ఓ మంత్రివర్యులు మరుగుదొడ్ల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించిన విషయం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు. ఇక ఇప్పటికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రతినిధులు చేసే చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలను కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసుకుంటున్న దాఖలాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఇటీవల ఓ ఎమ్మెల్యే పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో మరుగుదొడ్డి కడిగి వార్తల్లో నిలిచారు.

English summary

Priests along with the Municipal Chairman and Municipal Councilor inaugurated the dust bins in the temples under the Siddipet Municipality. To start the dust baskets, they were neatly decorated with flowers, tied with mango leaves, recited mantras for a 15 minutes, started worshiping to start the dust bins usage.