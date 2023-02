Astrology: మీరు ఏ పని చేసినా కలిసి రావడం లేదా.. అయితే దేవుడి పూజ చేయండి చాలు..!

శనీశ్వరుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన పనులు చేయడం వల్ల శని ప్రభావం నుంచి తొందరగా బయటపడవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

ప్రతి మనిషి జీవితంలో కష్టాలు కామన్ గా వస్తుంటాయి. కానీ కొందరినీ బాధలు జీవితాంతం వెంటాడుతుంటాయి. అలాంటి వారు ఏం పని చేసినా కలిసిరాదు. ఇలాంటి వారికి శని దోషం ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అందరి దృష్టిలో శని అంటే ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసే వాడని, ఒక్కసారి శని ఆవహిస్తే దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలపాటు తొలగిపోదని అందరూ భావిస్తుంటారు.

English summary

Difficulties are common in every human life. But some people are haunted by pain for the rest of their lives. No matter what they do, they will not get along.