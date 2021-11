పిప్పలాదుడు ఎవరు .. శని ప్రభావం లేకుండా ఈ మహానుభావుడు ఏం చేశాడు..?

Feature

oi-M N Charya

డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష, జాతక, వాస్తు శాస్త్ర పండితులు - శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు.

సునంద రాజన్ జ్యోతిష, జాతక, వాస్తు కేంద్రం. తార్నాక -హైదరాబాద్ - ఫోన్: 9440611151

పిప్పలాదుడు ఉపనిషత్తును రచించిన జ్ఞాని. జన్మించిన 5 ఏండ్ల వరకూ శని ప్రభావం ఉండకుండా చేసిన మహానుభావుడు. మహర్షి దధీచి మృతదేహాన్ని శ్మశానవాటికలో దహనం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన భార్య తన భర్త యొక్క వియోగాన్ని తట్టుకోలేక సమీపంలో ఉన్న ఒక పెద్ద రావి చెట్టు రంద్రంలో తన 3 సంవత్సరాల బాలుడిని ఉంచి ఆమె స్వయంగా చితిలో కూర్చుంది. ఈ విధంగా మహర్షి దధీచి మరియు ఆయన భార్య ఒకే చితిపై దహించుకుపోయారు. కానీ రావి చెట్టు యొక్క రంద్రంలో ఉంచిన పిల్లవాడు ఆకలి మరియు దాహంతో ఏడుపు ప్రారంభించాడు.

ఏమీ కనిపించకపోవడం, ఎవరూ లేకపోవడంతో అతను ఆ రంద్రంలో పడిన రావి చెట్టు పండ్లు తిని పెరిగాడు. తరువాత ఆ రావి ఆకులు మరియు పండ్లు తినడం ద్వారా ఆ పిల్లవాడి జీవితం సురక్షితంగా ఉంది. ఒకరోజు దేవర్షి నారదుడు అటుగా వెళ్ళాడు. నారదుడు రావి చెట్టు యొక్క కాండం భాగంలో ఉన్న పిల్లవాడిని చూసి అతని పరిచయాన్ని అడిగాడు. నారదుడు నువ్వు ఎవరు అని అడిగాడు. అబ్బాయి ఇలా సమాధానం ఇచ్చాడు .. అదే నాకు కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంది. నారదుడు - నీ తండ్రి ఎవరు? అబ్బాయి:- అదే నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను.

అప్పుడు నారదుడు దివ్యదృష్టితో చూసి ఆశ్చర్యపోయి హే అబ్బాయి! నీవు గొప్ప దాత మహర్షి దధీచి కొడుకువి. నీ తండ్రి అస్తికతో దేవతలు ఒక పిడుగు లాంటి ఆయుధాన్ని సృష్టించి ( వజ్రాయుధం ) రాక్షసులను జయించారు. మీ తండ్రి దధీచి 31 ఏళ్లకే చనిపోయారు అని నారదుడు చెప్పాడు.

అబ్బాయి:- మా నాన్న అకాల మరణానికి కారణం ఏమిటి? నారదుడు - మీ తండ్రికి శనిదేవుని మహాదశ ఉంది. పిల్లవాడు:- నాకు వచ్చిన దురదృష్టానికి కారణం ఏమిటి ? నారదుడు - శనిదేవుని మహాదశ.

ఈ విషయం చెప్పి దేవర్షి నారదుడు రావి ఆకులు మరియు పండ్లు తిని జీవించే బిడ్డకు పేరు పెట్టాడు మరియు అతనికి దీక్షను ఇచ్చాడు. నారదుని నిష్క్రమణ తరువాత పిల్లవాడు పిప్పలడు నారదుడు చెప్పినట్లుగా కఠోర తపస్సు చేసి బ్రహ్మను ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు. బ్రహ్మాదేవుడు బాల పిప్పలాదను వరం అడగమని కోరినప్పుడు, పిప్పలాద తన కళ్లతో ఏదైనా వస్తువును చూస్తే కాల్చే శక్తిని అడిగాడు. అలా అన్నింటినీ కాల్చివేయడం ప్రారంభించాడు.

శని దేవుడి శరీరంలో మండడం ప్రారంభించాడు. విశ్వంలో కలకలం రేగింది. సూర్యుని కుమారుడైన శనిని రక్షించడంలో దేవతలందరూ విఫలమయ్యారు. సూర్యుడు కూడా తన కళ్ల ముందు కాలిపోతున్న కొడుకుని చూసి బ్రహ్మదేవుడిని రక్షించమని వేడుకున్నాడు. చివరికి బ్రహ్మదేవుడు పిప్పల ముందు ప్రత్యక్షమై శనిదేవుడిని విడిచిపెట్టడం గురించి మాట్లాడాడు కానీ పిప్పలాదుడు సిద్ధంగా లేడు. బ్రహ్మాదేవుడు ఒకటి కాకుండా రెండు వరాలు ఇస్తాను అన్నాడు. అడగటానికి అప్పుడు పిప్పాలాదుడు సంతోషించి ఈ క్రింది రెండు వరాలను అడిగాడు..

1. పుట్టినప్పటి నుండి 5 సంవత్సరాల వరకు ఏ పిల్లల జాతకంలో శని స్థానం ఉండకూడదు. తద్వారా మరెవ్వరూ నాలా అనాథ కాకూడదు.

2. అనాథ అయిన నాకు రావి చెట్టు ఆశ్రయం ఇచ్చింది. కావున సూర్యోదయానికి ముందు రావి చెట్టుకు నీరు సమర్పించే వ్యక్తికి శని మహాదశ బాధ ఉండకూడదు.

దానికి బ్రహ్మాదేవుడు 'తథాస్తు' అని వరం ఇచ్చాడు. అప్పుడు పిప్పలాదుడు తన బ్రహ్మదండంతో ఆయన పాదాలపై పడి మండుతున్న శనిని విడిపించాడు. శనిదేవుని పాదాలు దెబ్బతినడం వల్ల అతను మునుపటిలా వేగంగా నడవలేకపోయాడు. అందుకే శని "శనిః చరతి య: శనైశ్చరః" అంటే మెల్లగా నడిచే వాడు శనైశ్చరుడు అని, శని నల్లని శరీరం కలవాడు. మంటల్లో కాలిపోవడంతో అవయవాలు కాలిపోయాయి.శని యొక్క నల్లని విగ్రహాన్ని మరియు రావి చెట్టును పూజించడం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఇదే. తరువాత పిప్పలాదుడు ప్రశ్నోపనిషత్తును రచించాడు, ఇది ఇప్పటికీ విస్తారమైన జ్ఞాన భాండాగారంగా ఉంది.

English summary

Pippaladhu was the sage who wrote the Upanishads. He was a genius who did not have the influence of Shani until he was 5 years old.