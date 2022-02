సినీ టీంతో తేల్చేసిన సీఎం జగన్ : ఎవరి సినిమాకైనా ఒకే రేటు - 20 శాతం షూటింగ్ ఏపీలో జరగాలి..!!

Andhra Pradesh

సినీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సమావేశమైన చిరంజీవి బృందం తో భేటీ లో సీఎం జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. మంచి పాలసీ తీసుకురావాలని, తద్వారా పెద్ద సినిమాలకు, చిన్న సినిమాలకు న్యాయం జరగాలని గత కొద్ది కాలంగా కసరత్తు జరుగుతుందన్నారు. ఇందులో భాగంగానే అందరి అభ్యర్ధనలను పరిగణలోకి తీసుకుంటూ... దీనిపై ఒక కమిటీని కూడా నియమించామని సీఎం చెప్పారు. ఆ కమిటీ కూడా తరచూ సమావేశమవుతూ వాళ్లకొచ్చిన ఫీడ్‌ బ్యాక్‌ కూడా తనతో పంచుకున్నారని వివరించారు. ఇంకా విస్తృతంగా తెలుసుకునేందుకు మిమ్నల్ని కూడా రమ్మని చెప్పామని చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

CM Jagan have clearly said that 20% of the shootings have to be done in AP in the talks with tollywood biggies.