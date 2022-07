రాజకీయ చదరంగంలో పావుగా మారిన ''అమరావతి''?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి రాజ‌కీయ చ‌ద‌రంగంలో పావుగా మారింది. భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ కి ఇప్పుడు హఠాత్తుగా రాజ‌ధానిపై ప్రేమ పుట్టుకు రావ‌డానికి కార‌ణం ఏంటి? త‌న మిత్ర‌ప‌క్షం జ‌న‌సేన‌ను క‌లుపుకోకుండా ఒంటరిగా పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టాల్సిన ఆవ‌శ్య‌క‌త ఏమిటి? దేశంలో ప్ర‌ధాన‌మంత్రి శంకుస్థాప‌న చేసిన ప్రాజెక్టులేవీ ఆల‌స్య‌మ‌వ‌లేదు.. అమ‌రావ‌తి ఎందుకు ఆల‌స్య‌మ‌వుతోంది? పెనుమాక‌లో రైతు అడిగిన ప్ర‌శ్న‌కు జ‌వాబు ఎందుకు చెప్ప‌లేక‌పోయారు? ఇదీ ప్ర‌స్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్ర‌జ‌ల‌ను తొలిచేస్తున్న ప్ర‌శ్న‌లు. వీటికి స‌మాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్య‌త ఏపీ బీజేపీ నేత‌ల‌పైనే ఉంది.

English summary

Regarding the construction of Amaravati, the major responsibility rests with the ruling BJP at the Center than the parties in the state