దేవుడి దయ..ప్రజల దీవెన: మరిన్ని అద్భుతాలు: ఇంటింటికీ ఆ డాక్యుమెంట్లు: వైఎస్ జగన్

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయింది. రెండేళ్ల కిందట ఇదే రోజు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నాయకులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్టీ కార్యాలయాల వద్ద జెండాలను ఎగరవేశారు. కేక్ కట్ చేశారు.

తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ, ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. పార్టీ జెండాను ఎగురవేశారు. కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం పార్టీ నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలు వైఎస్ జగన్‌ను కలిసి, అభినందనలు తెలిపారు.

English summary

Chief Minister of Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy releases a documents on his 2 years of governance, its contain all the promises, which was implement by the Government.