జగన్ సర్కార్ కు ఉద్యోగుల నోటీసు-7 తర్వాత ఉద్యమం-బుగ్గన వల్లే గ్యాప్-జగన్ స్పందించాల్సిందే

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో ఉద్యోగులు మళ్లీ రోడ్డెక్కేందుకు సిద్దమవుతున్నారు. ఇప్పటికే వైసీపీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ఇచ్చిన హామీల్లో ఒక్కటి కూడా అమలు కాకపోవడంతో గుర్రుగా ఉన్న ఉద్యోగులు ఈసారి తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఇవాళ సీఎస్ సమీర్ శర్మకు నోటీసులు ఇచ్చారు. ఈ నెల 7లోగా ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే ఉద్యమంలోకి వెళ్తామని హెచ్చరికలు చేశారు.

English summary

andhrapradesh employees associations has given notice to the state cheif secretary sameer sharma over their further course of action if government won't respond on prc by december 7th