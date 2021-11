ఏపీలో మరో ఎన్నికల సమరం- షెడ్యూల్ విడుదల : టార్గెట్ కుప్పం- రిపీట్ అవుతుందా ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో మరో ఎన్నికల సమరం ప్రారంభం కానుంది. ఏపీలో పెండింగ్ లో ఉన్న నెల్లూరు కార్పోరేషన్ తో పాటుగా 12 మున్సిపాల్టీలకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల అయింది. దీని పైన ఇప్పటికే జిల్లా స్థాయి అధికారులతో సమీక్షలు నిర్వహించిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ఖరారు చేసింది. ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో తక్షణమే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి రానుంది. ఈ నెల 14,15,16 తేదీల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. గతంలో ఎన్నికలు జరగని ప్రాంతాలతో పాటుగా..గెలిచిన అభ్యర్ధులు మరణించిన మున్సిపల్ - పంచాయితీ..జెడ్పీటీసీ-ఎంపీటీసీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

English summary

AP SEC have released the schedule to conduct elections in the left over 7 corporations and 12 Municipalities where in the election will take place on 15th of November and counting will take place on 17th of November.