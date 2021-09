పవన్ కల్యాణ్ ఏమైనా రుషి పుంగవుడా-మంత్రి బొత్స కౌంటర్-అసలు వాళ్లకే లేని బాధ నీకెందుకంటూ...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

'రిపబ్లిక్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఆవేశంతో ఊగిపోయిన జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్‌కు గట్టి కౌంటర్స్ ఎదురవుతున్నాయి. ఇప్పటికే మంత్రులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్,వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ పవన్ వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించారు.తాజాగా మరో మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ సైతం పవన్ కల్యాణ్‌పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసలు వాళ్ల‌కి లేని బాధ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌కు ఎందుక‌ని ప్రశ్నించారు. ఆదివారం(సెప్టెంబర్ 26) విజయనగరంలో మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

Janasena leader Pawan Kalyan is facing stiff counters after he slammed the YSRCP government at the 'Republic' movie pre-release event. Ministers Anil Kumar Yadav and Vellampalli Srinivas have already reacted strongly to Pawan's remarks.another minister, Botsa Satyanarayana, also expressed his anger over Pawan Kalyan.