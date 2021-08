బీసీ, ఎస్సీ కుటుంబాలపై కరోనా విలయం- సంపాదించే వారి మృత్యువాత-టాప్ లో ఏపీ

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా గతేడాది మార్చిలో మొదలైన కరోనా కల్లోలం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. కరోనా కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మరణాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా కరోనా ఫస్డ్ వేవ్ కంటే సెకండ్ వేవ్ కారణంగా దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ ఎత్తున జనం చనిపోయారు. ఇందులో ప్రధానంగా బలహీన వర్గాలకు చెందిన వారి కుటుంబాల్లో విషాదాలు ఎక్కువగా నెలకొన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఓబీసీ, ఎస్సీ కుటుంబాల్లో సంపాదించే సభ్యుల్ని కోల్పోయిన ఘటనలు దాదాపు 20 వేలకు పైగానే ఉన్నాయని కేంద్రం తాజా నివేదికల్లో వెల్లడించింది.

English summary

andhrapradesh on top in obc and sc families lost their earning members to covid 19 with 4948 deaths as india records more than 20000 such incidents.