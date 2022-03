ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ ఒకే చోట - పది కాలాలు గుర్తిండిపోవాలి : కొత్త జిల్లాలపై సీఎం జగన్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో కొత్త జిల్లాల్లో పరిపాలనా వ్యవహారాల పైన సీఎం జగన్ కీలక సూచనలు చేసారు. కొత్త జిల్లాల కసరత్తు.. కార్యాచరణ పైన సీఎం సమీక్షించారు. ఏప్రిల్ 4న కొత్త జిల్లాలను సీఎం జగన్ ప్రారంభించనున్నారు. అదే విధంగా కొత్త రెవిన్యూ డివిజన్లను ఖరారు చేసారు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ తరువాత ఇప్పటి వరకు ఫిర్యాదులు..అభ్యంతరాలు..వాటి పైన తీసుకున్న చర్యలను అధికారులు సీఎం జగన్ కు వివరించారు. ప్రజలనుంచి 16,600 సలహాలు, అభ్యంతరాలు వచ్చాయన్న అధికారులు..మెజార్టీ అభిప్రాయాల మేరకు మార్పులు చేర్పులు చేశామని చెప్పారు.

English summary

CM Jagan clear instructions on offices and Employees allocation in new districts. CM Says all govt offices to be accomidate in same premises.