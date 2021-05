ఏపీలో కరోనా: తొలిసారి 2లక్షల యాక్టివ్ కేసలు -నిన్న89మంది మృతి, కొత్తగా 22,399 కేసులు -తూర్పులో ఉధృతి

Andhra Pradesh

కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ విలయంలో దక్షణాదిలోని కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళలతో పోటీపడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ వైరస్ విలయం కొనసాగుతున్నది. రోజువారీ కొత్త కేసులు, మరణాలు రికార్డుస్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. చరిత్రలో తొలిసారి ఏపీలో యాక్టివ్ కేసులు 2లక్షల మార్కును దాటాయి. ఐదు జిల్లాల్లో వైరస్ వ్యాప్తి తారాస్థాయికి చేరగా, తూర్పుగోదావరిలో మళ్లీ హాహాకారాలు మొదలయ్యాయి..

For the first time, the number of active coronavirus cases crossed the two-lakh mark in Andhra Pradesh, touching 2,01,042, as the state added 22,399 fresh positives in 24 hours ending 9 am on Thursday. The latest bulletin said 18,638 Covid-19 patients had recovered and 89 others succumbed in a day. The state Covid-19 chart now showed 13,66,785 total positives, 11,56,666 recoveries and 9,077 deaths.