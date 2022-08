Pharma-D అభ్యర్థుల ఆవేదన: నాటి వైఎస్సార్ కల - ఒక్కొక్కరిదీ ఆరేళ్ల కష్టం: పట్టించుకొనేదెవరు

Andhra Pradesh

ఒక్కొక్కరు ఆ పట్టా కోసం ఆరేళ్లు కష్టపడ్డారు. పది లక్షలకు పైగా ఖర్చు చేసారు. ఇప్పుడు చేతిలో పట్టా ఉంది. కానీ, ప్రభుత్వం పట్టించుకోదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న Pharma-D (డాక్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ)అభ్యర్ధుల ఆవేదన పైన ప్రభుత్వం స్పందించటం లేదు. వైఎస్సార్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలో ఉమ్మడి ఏపీలో ఫార్మా డీ విధానం అందబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. సీఎంగా.. వైద్యుడిగా ఆయనకు వైద్య రంగంలో ఎవరి సేవలు ఎక్కడ సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే అంశంపైనా పూర్తి అవగాహనతో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కానీ, ఇప్పుడు ఆ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు ప్రభుత్వం వైపు ఆశగా చూస్తున్నారు.

D-Pharmacy Candidates wating govt job notifications in the state, course begins in later YSR regime and now govt ignored the course.