వైసీపీ కంచుకోటలో ఏం జరుగుతోంది : ఇగోలు - వర్గాలు : సీఎం జగన్ యాక్షన్ ప్లాన్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ ఆవిర్భావం నుంచి ఆ జిల్లా కంచుకోటగా నిలిచింది. 2014..2019 ఎన్నికల్లో ఒకే పార్టీకి పట్టం కట్టింది. నెల్లూరు జిల్లా వైసీపీకి తొలి నుంచి అండగా నిలిచింది. పార్టీ ఏర్పాటు సమయంలో కడపతో పాటుగా వైసీపీకి మరో ఎంపీ నెల్లూరు నుంచే ఎన్నికయ్యారు. 2014 ఎన్నికల్లో ఆ జిల్లాలో ఏడు స్థానాలు వైసీపీ దక్కించుకుంది. 2019 ఎన్నికల్లో మొత్తం జిల్లాలోని పది స్థానాలు వైసీపీకి జిల్లా ప్రజలు కట్టబెట్టారు. ఎంపీ స్థానం వైసీపీకే దక్కింది. ఇక, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు..నెల్లూరు కార్పోరేషన్ లోనూ వైసీపీ జెండానే ఎగిరింది. టీడీపీకి గట్టి పట్టు ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ వైసీపీ సునాయాసంగా గెలుపొందింది. అయితే, ఇంత పట్టు ఉన్న నెల్లూరు జిల్లాలో ఇప్పుడు అధికార వైసీపీ అంతర్గత పోరుతో సతమతం అవుతోంది.

English summary

With new ministers making into the cabinet differences between leaders erupt in ysrcp that turned out to be a headache to CM Jagan.