ఏ క్షణంలో అయినా ఎన్నికలు : 150 సీట్లు పక్కా - ఎలాగంటే : అచ్చెన్న సంచలనం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టీడీపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఏపీలో ఏ క్షణంలో అయినా ఎన్నికలు రావచ్చని పేర్కొన్నారు. ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా టీడీపీకి 150 సీట్లకు పైగా వస్తాయని జోస్యం చెప్పారు. హనుమాన్ జంక్షన్ లో జరిగిన రైతు వర్క్ షాపులో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేసారు. రెండేళ్లు ఉందని నిద్రపోవద్దు.. ప్రతి ఒక్కరూ సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. రైతులను సీఎం జగన్ సర్కార్ అడుగడుగునా ముంచిందని విమర్శించారు. ఉద్యోగుల నుంచి పేదల దాకా ప్రతి ఒక్క రంగాన్ని ప్రభుత్వం నాశనం చేసిందని ఆరోపించారు.

English summary

AP TDP President Acchennaidu made key comments that elections in AP may be anytime soon and everybody should be ready for that