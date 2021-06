సజ్జల బ్రోకర్,జగన్ బెయిల్ రద్దు ఖాయం-అది నిరూపిస్తే తిరుపతిలోనే ఉరేసుకుంటా-గోనె ప్రకాశరావు సంచలన వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ ఎమ్మెల్యే,రాజకీయ విశ్లేషకులు గోనె ప్రకాశరావు ఏపీ పాలనా వ్యవహారాలు,ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. ఏపీలో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అనే బ్రోకర్ ఉన్నాడని... కేబినెట్ రివ్యూలు,సీఎం ఫ్యామిలీ తగాదాలు అన్నీ ఆయనే చూస్తున్నాడని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇందిరా గాంధీ నుంచి ఇప్పటివరకూ ఎంతోమంది సీఎంలకు అడ్వైజర్లుగా పనిచేశారని... కానీ ఎవరూ మీడియా ముందుకు రాలేదని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి,సమాచార మంత్రి లేదా సంబంధిత మంత్రులే మీడియాకు వివరాలు వెల్లడిస్తారని... కానీ ఇక్కడ మాత్రం సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డే ఆ వ్యవహారాలు చూస్తున్నారని అన్నారు.

English summary

Former MLA and political analyst Gone Prakash Rao expressed his anger on AP administration and Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy. There is a broker named Sajjala Ramakrishnareddy in the AP ... who sits in Cabinet reviews,and solve even family issues,Gone Prakash Rao added.