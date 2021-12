జనసేన కార్యాలయానికి లోకేష్ - కలిసి పని చేద్దామంటూ : జగన్ లక్ష్యంగా- పక్కా వ్యూహంతో..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ రాజకీయాల్లో కొత్త ట్విస్టులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రాష్ట్రంలో జగన్ అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నారేళ్లు పూర్తయింది. మరో రెండున్నారేళ్ల అధికారం ఉంది. అయితే, 2024 ఎన్నికల కోసం అధికార పార్టీ ముందుగానే కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఇందు కోసం సర్వే సంస్థలను రంగంలోకి దించుతోంది. దీంతో..వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ - వైసీపీకి గెలుపు రాజకీయంగా జీవన్మరణ సమస్యగా మారుతోంది. అదే సమయం లో జగన్ ను వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓడించేందుకు మరలా 2014 పొత్తులను రిపీట్ చేయాలనే ఉద్దేశం టీడీపీలో కనిపిస్తోంది. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. రెండు పార్టీలు వైసీపీ టార్గెట్ గా పని చేస్తున్నాయి.

TDP Key leader NAra Lokesh went to JAnasena office , now became hot discussion in AP Poliltical circles. In futrure TDP and Janasena may allied to fight against YSRCP.