జగన్ స్పీడ్ చూస్తుంటే గాలి పీల్చినా, వదిలినా జే ట్యాక్స్ వసూలు చేసేలా ఉన్నారు: లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ చార్జీలు పెంచుతూ జగన్ ప్రభుత్వం మరోమారు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆర్టీసీ కరోనా కారణంగా తీవ్రంగా నష్టపోయిందని, ఆర్టీసీ బస్సులను నిర్వహించడానికి వీలుగానే చార్జీల సవరణ జరిగిందని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా గత రెండేళ్ల కాలంలో 5680 కోట్ల నష్టం వచ్చిందని వెల్లడించారు. ఇక డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయని పేర్కొని డీజిల్ సెస్ రూపంలో ఆర్టీసీ చార్జీలను పెంచుతూ జగన్ సర్కార్ ప్రకటన చేసింది.

English summary

Lokesh said that Jagan would be able to collect J tax on breathing also. He was outraged that the RTC charges raised twice in the three years.