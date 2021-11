ఏపీ శాసనమండలి ఛైర్మన్ ఖరారు- వైసీపీకి పూర్తి మెజార్టీ : రద్దు చేయాలన్న చోటే..ఆధిపత్యం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ శాసన మండలిలో అధికార వైసీపీ పూర్తి మెజార్టీ సాధిస్తోంది. ఇప్పటికే శాసన సభలో 151 మంది సభ్యుల బలం ఉన్న వైసీపీకి టీడీపీ నుంచి అనధికారికంగా ముగ్గురు...జనసేన నుంచి ఒకరి మద్దతు ఉంది. ఇక, 58 మంది సభ్యులు ఉన్న శాసన మండలిలో వైసీపీ బలం 32కు చేరనుంది. ప్రస్తుతం శాసన మండలిలో ఖాళీగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే కోటాలో మూడు..స్థానిక సంస్థల కోటాలో 11 సీట్ల భర్తీకి సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. దీంతో..ఈ 14 మంది నియామకానికి సంబంధించి వైసీపీ తమ అభ్యర్ధులను ప్రకటించింది.

English summary

CM Jagan has decided koyye Moshen Raju as the new council Chairman according to sources.With this YCP enjoys the full strength in the house.