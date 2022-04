వెంట్రుక మహరాజ్.. ఈకల ఎంపరర్ వైఎస్ జగన్: లోకేష్ సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేసి టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇటీవల సీఎం జగన్ చంద్రబాబు , దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ అందరూ ఏకమైనా తనను ఏమీ చేయలేరని, వెంట్రుక కూడా పీకలేరు చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించిన లోకేష్ సోషల్ మీడియా వేదికగా జగన్ పై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Lokesh was angry over the recent remarks made by AP CM Jagan on Chandrababu and Pawan Kalyan. lokesh satires on jagan that he is a Hair Maharaj .. Feather Emperor.