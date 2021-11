ఏపీలో కొత్త జిల్లాల కసరత్తు - ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఫోకస్ : ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చేను..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో కొత్త జిల్లాలు అమల్లోకి వచ్చేదెప్పుడు. కొంత కాలం క్రితం వరకు వినిపించిన కొత్త జిల్లాల అంశం ఇప్పుడు తిరిగి తెర మీదకు వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి జగన్ కొత్త జిల్లాల పైన తిరిగి ఫోకస్ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న సమయంలో నంద్యాల ఉప ఎన్నిక వేళ తొలి సారిగా జగన్ ఒక్కో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాన్ని ఒక్కో జిల్లాగా మారుస్తామని ప్రకటించారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత గత ఏడాది దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీ వేసారు.

English summary

New districts in the AP now back on the screen, it seems that Chief Minister Jagan has focused on the new districts.