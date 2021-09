Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

'రిపబ్లిక్' సినిమా ఈవెంట్‌లో సీఎం జగన్,వైసీపీ మంత్రులను టార్గెట్ చేస్తూ జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు గట్టి రీసౌండ్ వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు మంత్రులు పవన్ కల్యాణ్‌ను చెడామడా వాయించేలా వ్యాఖ్యలు చేయగా... తాజాగా ప్రముఖ నటుడు,సినీ రచయిత పోసాని కృష్ణమురళి తెరపైకి వచ్చారు. ఊహించని రీతిలో పవన్ కల్యాణ్‌కు ఓ సంచలన సవాల్ విసిరారు. సీఎం జగన్‌తో పోల్చుకునే అర్హత పవన్ కల్యాణ్‌కు లేదన్న పోసాని... ఒక్క పని చేస్తే మాత్రం ఆయన అందరికంటే గొప్పోడని ఒప్పుకుంటానన్నారు. పవన్‌కు ఏకంగా గుడి కట్టేస్తానన్నారు. పవన్ కల్యాణ్ అంటే ఏంటో ప్రజలకు తెలుసునని... అందుకే ఎక్కడ కాల్చాలో అక్కడ కాల్చారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇంతకీ పోసాని పవన్‌కు విసిరిన ఆ సంచలన సవాల్ ఏంటంటే...

English summary

Actor Posani Krishnamurali unexpectedly threw a sensational challenge to Pawan Kalyan. Posani said that Pawan Kalyan does not deserve to be compared to CM Jagan. He demanded to do justice for a girl who cheated by a film industry person.