రోజాకు మంత్రి పదవి పై క్లారిటీ : అంబటి - భూమన సైతం : సీఎం కొత్త లెక్కల్లో ఇలా....!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో ఇప్పుడు మంత్రివర్గ విస్తరణ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తొలి విడత కేబినెట్ లో అనేక మంది సీనయర్లకు అవకాశం దక్కలేదు. దీంతో..రెండున్నారేళ్ల తరువాత ప్రస్తుతం మంత్రులుగా ఉన్న వారిని 80 -90 శాతం వరకు మార్పులు ఉంటాయని..ఇతరులకు అవకాశం ఇస్తామని సీఎం జగన్ హామీ ఇచ్చారు. ఇక, ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చింది. అయితే, తాజాగా ఇదే అంశాన్ని పార్టీ ఎమ్మెల్యేల సమావేశంలో ప్రస్తావిస్తూ సామాజిక సమీకరణాల కారణంగా నలుగురు అయిదుగురిని కొనసాగించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. కేబినెట్ ఆశావాహులు చాలా మంది ఉన్నారని చెప్పారు. పార్టీ - ప్రభుత్వ పదవులను ప్రకటించేందుకు సిద్దం అవుతున్నారు.

English summary

MLA Roja Bhumana and Ambati will have no chance in cabinet but will be given regional board chairman according to sources.