Jabardasth వేదికగా రోజా మనసులో మాట-మైనింగ్ శాఖపై షాకింగ్ : మంత్రి అయ్యే వేళ..!!

వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. జగన్ కు వీర విధేయురాలిగా..వైసీపీ లో కీలక నేతగా ఎదిగిన రోజా ఇప్పుడు కొత్తగా మంత్రి కాబోతున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. 2014, 2019 లో వరుసగా నగరి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన రోజాకు వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తూనే మంత్రి పదవి ఖాయమనే ప్రచారం సాగింది. అయితే, సామాజిక సమీకరణాల్లో భాగంగా చిత్తూరు జిల్లా నుంచి రెడ్డి వర్గం నుంచి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి..ఎస్సీ వర్గం నుంచి నారాయణ స్వామికి కేబినెట్ లో స్థానం దక్కింది. దీంతో..రోజా అప్పట్లోనే మనస్థాపానికి గురయ్యారు.

YSRCP MLA Roja comments on Jabardasth now became key discussion in poltical cirlces. Roja mentioned about Mining Ministry as a part of jabardasth, in social media these comments linked with politics.