ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాజ‌కీయాల్లో ఎవ‌రికీ కొరుకుడు ప‌డ‌నిది ఉమ్మ‌డి నెల్లూరు జిల్లా. ఈ జిల్లా ఓటర్ల తీర్పు ఎప్పుడు ఎటువైపు ఉంటుందో ఎవ‌రికీ అర్థం కాని ప‌రిస్థితి. త‌ల‌పండిన రాజ‌కీయ నేత‌లు కూడా ఇక్క‌డి ఓట‌ర్ల మ‌న‌స్త‌త్వాన్ని అంచ‌నా వేయ‌లేక‌పోతున్నారు. ఇతర ఓటర్లు అధికార‌పార్టీకి మ‌ద్ద‌తిచ్చిన స‌మ‌యంలో ఇక్క‌డి ఓట‌ర్లు ప్ర‌తిప‌క్షాన్ని అక్కున చేర్చుకుంటారు. ఇత‌ర జిల్లాల ఓట‌ర్లు ప్ర‌తిప‌క్షాన్ని అక్కున చేర్చుకున్న త‌రుణంలో వీరు అధికార ప‌క్షాన్ని ఆద‌రిస్తారు. అంత‌టి సంక్లిష్ట‌త నెల్లూరు జిల్లా రాజ‌కీయాల్లో ఉంటుంది.

In Andhra Pradesh politics, Ummadi Nellore district is a no-brainer.It is a situation where no one knows when the verdict of the voters of this district will be.