అక్రమ మైనింగ్ లో మైలవరం వీరప్పన్ .. వైఎస్ బీజం వేస్తే జగన్ పెంచి పెద్దది చేశారు : పట్టాభి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కొండపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో అక్రమ మైనింగ్ పై టిడిపి జాతీయ అధికార ప్రతినిధి కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరాం విరుచుకుపడ్డారు. కొండపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో అక్రమ మైనింగ్ బీజం వేసింది వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అని ఆయన ఆరోపించారు . విలువైన సహజ వనరులను దోపిడీ చేయడం వైసిపి నైజమని ఆయన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ ను మైలవరం వీరప్పన్ అంటూ ఆయనే మైనింగ్ సూత్రధారి అంటూ పట్టాభి ఆరోపించారు.

English summary

TDP national spokesperson Pattabhiram was outraged over illegal mining in the Kondapalli forest area. He alleged that YS Rajasekhar Reddy had started illegal mining in the Kondapalli forest area and said Mylavaram MLA was the Mylavaram Veerappan.