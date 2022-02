యూట్యూబ్ చూసి నెల్లూరు లాడ్జిలో లింగమార్పిడి ఆపరేషన్; మర్మాంగం తొలగింపు.. ఆపై షాకింగ్ ఘటన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. నెల్లూరులోని ఓ లాడ్జిలో యూట్యూబ్ చూసి లింగ మార్పిడి ఆపరేషన్ చేసిన ఘటన విషాదంగా మిగిలింది. లింగ మార్పిడి ఆపరేషన్ లో భాగంగా మర్మాంగాన్ని తొలగించిన తర్వాత తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగి ఓ వ్యక్తి మరణించిన షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

చంద్రబాబు సర్పంచ్ ల సదస్సు అందుకేనా? బాబు సుపారీ మీడియాపైనా సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యాస్త్రాలు

English summary

A tragedy took place a gender reassignment operation was carried out after watching YouTube at a lodge in Nellore. a man died due to severe bleeding after removed his private part as part of a gender reassignment operation