TTD: తిరుమలలో సూర్యప్రభ వాహనం, స్నపన తిరుమంజనం, రంగురంగు పూలు, కివిపండ్లు, పవిత్రమాలలు !

Andhra Pradesh

oi-Mallikarjuna

తిరుమల/తిరుపతి: శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఏడో రోజు బుధ‌వారం ఉదయం శ్రీ‌వారి ఆల‌యంలోని క‌ల్యాణోత్స‌వ మండ‌పంలో శ్రీ మలయప్పస్వామివారు శ్రీ గోవింద‌రాజ‌స్వామి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల్లో భాగంగా మొద‌టిసారిగా ప‌టిక‌బెల్లం, కివిపండ్లు, ఎరువు ప‌విత్ర‌మాల‌లతో ప్ర‌త్యేకంగా రూపొందించిన మాల‌లు, కిరీటాల‌తో స్న‌ప‌న తిరుమంజ‌నం శోభాయ‌మానంగా జ‌రిగింది. శ్రీ‌వారి ఆల‌యంలోని రంగ‌నాయ‌కుల మండ‌పంలో బుధ‌వారం శ్రీ‌దేవి, భూదేవి స‌మేత శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప‌స్వామివారికి వేదమంత్రాల న‌డుమ కంక‌ణ‌భ‌ట్టార్ శ్రీ వాసుదేవ భ‌ట్టాచార్యులు ఈ కార్య‌క్ర‌మం నిర్వ‌హించారు.

TTD: బూందీపోటు ప్రారంభించిన సీఎం జగన్, రోజూ 6 లక్షల లడ్డూలు, నిన్న వైఎస్ఆర్, నేడు జగన్ !

English summary

TTD Surya prabha Vahanam: The procession of Lord Venkateswara on the seventh day of Srivari Salakatla Brahmotsavam atop the Surya prabha Vahanam was an enthralling experience to all the devotees.