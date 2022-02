ఏపీకి మరోసారి జలక్ -హోదా అంశం తొలిగింపు : ఢిల్లీలో ఏం జరిగింది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

కేంద్రం ఏపీ - తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో సమావేశ అజెండాలో మార్పులు చేసింది. కేంద్ర హోం శాఖ 11వ తేదీతో విడుదల చేసిన సమావేవ అజెండాలో నోట్ లో తొలుత ప్రత్యేక హోదాో పాటుగా మరో ఎనిమిది అంశాలను చర్చించేందుకు ప్రతిపాదన చేసింది. దీంతో..ఒక్క సారిగా కేంద్రం నుంచి హోదా పైన చర్చల దిశగా కదలిక వచ్చిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అయింది. వైసీపీ ఎంపీలు సైతం దీని పైన సానుకూలం గా స్పందించారు. కానీ, ఢిల్లీలో ఇంతలోనే సీన్ మారి పోయింది.

English summary

Centre change the major agenda is to give special categeory status to AP in MOH meeting which to be held on 17th of this month.